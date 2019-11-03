الرئيسية | محليات العموش: الأردن يمتلك شبكة طرق متكاملة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، ان الاردن يمتلك شبكة طرق متكاملة تربطه بكل الدول المجاورة، فيما تعمل الوزارة حاليا على إجراء الصيانة اللازمة والدورية لهذه الطرق، مبينا ان نسبة الانجاز في الطريق الصحراوي تجاوزت 65 بالمئة.

وأضاف العموش في تصريحات صحفية أن خطة الوزارة للعام المقبل ترتكز على الصيانة للحفاظ على شبكة الطرق التي تعتبر ثروة وطنية، مشيرا الى ان شبكة الطرق الخارجية يزيد طولها على 5000 كيلو متر وهي بحاجة للصيانة للحفاظ على ديمومتها وإطالة عمرها التشغيلي.

وحول المشاريع قيد الدراسة، اشار الوزير، الى إعادة إنشاء طريق بغداد وإعادة إنشاء طريق معان المدورة لتصبح بأربعة مسارب تفصلها جزيرة وسطية، لافتا الى ان الوزارة ستطرح عطاءات المشروعين عند توفير المخصصات المالية اللازمة. واضاف، ان لدى الوزارة ما يزيد على 500 مشروع خلال الفترة من 2018-2020 في قطاع التعليم والصحة، بعضها أنجز وبعضها ما يزال قيد التنفيذ، من بينها 5 مستشفيات جديدة وتوسعة 5 أخرى.

من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الاعيان العين عبدالرزاق طبيشات إن اللجنة اطلعت على مراحل العمل في الطريق الصحراوي، واصفا نسبة الانجاز بالممتازة.

وأشار الى أن طريق المفرق الواصل للحدود العراقية ما يزال يعاني من مشاكل تتعلق بضيق الطريق وتعرضه للتلف نتيجة كثافة حركة النقل عليه خصوصا من قبل مركبات الشحن الثقيلة.

من جانبه، اوضح عضو لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة النائب جودت الدرابسة، ان شبكة الطرق الخارجية قديمة وعمليات الصيانة محدودة عليها وتقتصر على الاجزاء المتضررة فقط، حيث يعاني طريق الرويشد الدولي من مشاكل كبيرة.

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