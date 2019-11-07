الحكومة ترد على اسئلة العجارمة : دستوري

وطنا اليوم-عمان:قالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود: إن دمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني، ولا يمس بطبيعة الوقف والأحكام الشرعية، التي تنظم أموره على الوجه المبين في أحكام القانون المدني.

وأوضحت الحمود أن المادة 107 من الدستور اشترطت تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية بقانون، وحيث أن الدمج لا يتم إلا بموجب قانون، فإن آلية هذا الدمج تستدعي بالضرورة تعديل قانون النقل بإضافة نص خاص بإنشاء حساب أو صندوق مستقل ينظم شؤون استثمار الخط الحجازي وإنفاقها بالوجوه المخصصة لها، وفي ذلك إنفاذ واتساق مع النص الدستوري من حيث شكلية التنظيم (بموجب قانون) والحفاظ على كينونة الوقف بفصل الأمور المالية المتعلقة به كافة، بصندوق خاص ينشأ لهذه الغاية بموجب قانون النقل.

وأكدت أن إجراء دمج مؤسسة خط الحديدي الحجازي بوزارة النقل لا يغير الصفة القانونية للمؤسسة، من حيث أنها وقف، طالما ان هذا الاجراء سيتم النص عليه بالقانون، وبذلك يتوافق مع الدستور.

الى ذلك سجل رئيس ديوان التشريع والرأي السابق، نوفان العجارمة، الإثنين، عدة ملاحظات قانونية، على قرار الحكومة، المتمثل بدمج الخط الحديدي الحجارزي، بوزارة النقل.

وقال العجارمة، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إنه قرأ الأخبار بأن النية تتده إلى دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بوزارة النقل، وعلى إثر ذلك، فإنن أسجل الملاحظات القانونية التالية:

1- وفقًا لأحكام المادة ١٠٧ من الدستور فانه يعين : بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.

2- تنص المادة (٣) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم ٢٣ لسنة ١٩٥٢ لاردني حسبما عدلت بالقانون رقم 8 لسنة 1962 على: ( يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء ..)).

3- اعتبرت المادة ١٢٣٦ من القانون المدني الاردني الوقف شخصًا اعتباريًا( له شخصية اعتبارية مستقلة ).

4- بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج من ملك الواقف ولا يُملك للغير ( المادة ١٢٤٣ من القانون المدني ).

5- وزارة النقل ليست له شخصية اعتبارية مستقلة وتستمد شخصيتها من شخصية الدولة.

وبناء على ما تقدم، لا يجوز دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بوزارة النقل ، لانه الخط الحديدي الحجازي وقفا اسلاميا و الوقف الاسلامي مخصص بالأصل لاعمال البر ، ولديه شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة وأمواله مختلفة ايضا عن أموال الدولة!.