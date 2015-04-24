الرئيسية | محليات وزير الصحة يستهجن تداول فيديو وخبر مفبرك يعود لعام ٢٠١٥

وطنا اليوم-عمان:استهجن د . سعد جابر وزير الصحة قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو وخبر مفبرك تم نشر عام 2015 ولا يمت للحقيقة بصلة حول نسيان احد الاطباء هاتفه في بطن مريضة .

لكن واجلاء لحقيقة الامر فقد صدر عن وزارة الصحة نفيا قاطعا حول هذه الحادثة عام 2015 تضمن بان المريضة كان قد اجري لها عملية قيصرية بتاريخ 24/4/2015 ، في احد المستشفيات العامة وبعد اسبوعين من العملية راجعت المستشفى نتيجة الام كانت تعاني منها .

وبعد فحص وتصوير المريضة تبين ان الالام التي كانت تعاني منها ناتجة عن التهاب جرح العملية وقد تم ادخالها المستشفى على الفور والمباشرة في علاجها وخرجت من المستشفى بعد اتمام العلاج معافاه لا تعاني من اي مضاعفات .

وقد اكد جابر بان اعادة تداول مثل هذه الاخبار القديمة والغير صحيحة والمفبركة من شانها الاضرار بسمعة القطاع الطبي الاردني بمختلف مكوناته واساءة بالغة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والاطباء الاردنيين المشهود لهم بالكفاءة والتميز في عملهم.

مهيبا بمواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول مثل هذه الترهات المسيئة واحترام فهم وعقل القارىء والمشاهد .

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