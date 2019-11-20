الرئيسية | محليات 1.5 مليون مركبة خاصة في الأردن منها 300 ألف خارج عمان

وطنا اليوم-عمان:بلغ عدد المركبات الخصوصي في الأردن أكثر من 1.5 مليون مركبة منها 1.2 مليون مركبة داخل العاصمة مما ساهم وبشكل كبير في جعل قطاع النقل ثاني أكبر ملوث للبيئة في الأردن، بحسب وزير النقل خالد سيف.

وأضاف سيف خلال كلمه له في افتتاح ورشة عمل بعنوان " الاثر البيئي لقطاع النقل وتحديات المضي قدما نحو النقل المستدام" الاربعاء، أن قطاع النقل يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في العالم.

وتابع: أن الأردن وخلال العقدين الأخيرين عانى من الزيادة المفاجئة في عدد السكان نتيجة للهجرة القسرية من البلدان المجاورة والتي أثرت على قطاع النقل ومنعت الحكومة من تنفيذ بعض المشاريع الحيوية في قطاع النقل.

واوضح أنّ عوامل ادت الى تباطؤ في نمو قطاع النقل العام وزاد من عزوف المواطنين عن استخدام وسائل النقل العام والتوجه نحو الاعتماد على مركباتهم الخاصة.

وبين سيف أنّ "الوضع الحالي لقطاع النقل يتطلب فهماً أوسع لمفهوم النقل المستدام لصانعي القرار والخبراء الاستراتيجيين الوطنيين جنبا إلى جنب الى فهم الآثار الإيجابية التي ستنتج عن النقل المستدام في الأردن وتأثير هذا التحول على الحالة الاقتصادية والعامة للأردن، إضافة الى فهم التحديات التي تواجه التحول نحو النقل المستدام في الأردن".

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