الملقي: هذا ما قصدته في المقابلة التلفزيونية

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء السابق هاني الملقي لعدد من الأصدقاء والمقربين أنه تابع ردود الأفعال التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بعد انتشار مقطع من مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرا، قال فيها أنه لم يعين بعضا من أصدقائه على الرغم من كفاءتهم حتى لا ينادونه باسمه الأول في جلسات مجلس الوزراء.

وقال الملقي أنه قد ضحك كثيرا عندما شاهد المقطع المتداول، وتفهّم سبب الهجوم عليه لكنه أوضح أن قصده كان مختلفا، فالمسألة لا تتعلق بشخصه أو إصراره على الألقاب، لكن القصد كان أن موقع رئيس الوزراء في الأردن قد تعرض لضربات وانتكاسات متعددة خلال السنوات الماضية، حتى بات الأردنيون يشعرون بأن لا وجود فعلي لرئيس وزراء في الأردن، لذلك فمن واجب شاغل هذا الموقع وأي موقع رسمي أن يبذل جهده للحفاظ على مكانة الموقع العام وحمايته في نظر الناس حتى لا تتعرض هيبة الموقع الرسمي وهيبة الدولة لمزيد من النكسات.