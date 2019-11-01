الرئيسية | محليات ضعف الأساسات يهدد ألف وحدة سكنية في العقبة

وطنا اليوم-عمان:كشفت حفريات انشائية عما وصفه مختصون بضعف كبير للبنية والاساسات التحتية لزهاء 1000 وحدة سكنية في حي الكرامة في العقبة.

وقال مختصون ان الاساسات التي بني عليها أكثر من 1000 وحدة سكنية ويقطنها نحو 7 الاف مواطن غير كافية وتشكل خطورة مع مرور الزمن.

وكشف تقرير للدفاع المدني عن تصدعات لبعض المنازل تقع بجوار حفريات اجريت لانشاء مركز صحي في المنطقة.

وطالب التقرير الذي اعد في 29/ اب الماضي الجهات المسؤولة اتخاذ اجراءات تكفل تحاشي وقوع المنازل المجاورة للحفريات في دائرة الخطر.

وقال المقاول موسى الطراونة الذي نفذ جدارا استناديا في موقع الحفريات، إنه جرى إخبار كل الجهات المعنية بواقع الامر، مشيرا إلى أنه أنشأ الجدار حماية للمنازل المجاورة التي عانت من تشققات وتصدعات.

يذكر ان حي الكرامة هو البديل لحي الشلالة الجنوبية، نقلته سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2007 واطلقت عليه حي الكرامة او حي 11 بالتسمية الشعبية ويقطنه اكثر من 7 الآف نسمة.

وعلى صعيد متصل قال رئيس فرع نقابة المنهدسين في العقبة المهندس عامر الحباشنة ان اجمالي مساحات البناء المرخص في العقبة خلال عامي 2018 و2019 بلغت 586 الف متر مربع.

وانتقد الحباشنة عدم التزام وزارة الاشغال العامة بتطبيق تشغيل الاردنيين في المشاريع الخاصة فيها وفقا لنظام البناء رقم 131 لسنة 2016 حيث ربطت التعيينات بمكتب الوزير شخصيا ولا يتم تنفيذها مما يضيع الفرص المتوفرة على اصحابها علما ان نظام التعيينات منصوص عليه في وثائق العطاءات.

واضاف ان المشاريع الانشائية توفر مئات الفرص للاردنيين عموما والمهندسين تحديدا.

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