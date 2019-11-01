 وطنا نيوز -المصري : توقعوا الاسوأ .. سيتم ضم الضفة ووادي الاردن
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المصري : توقعوا الاسوأ .. سيتم ضم الضفة ووادي الاردن
التاريخ : 19-11-2019 08:38:38 المشاهدات: 2717

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري ان يهودية الدولة تعني ان المستوطنات باتت شرعية .
وقال في لقاء اجري قبل قليل على الجزيرة : ان ضم المستوطنات التي باركتها الولايات المتحدة اليوم يعني ان الارض الفلسطينية اصبحت لليهود وان امريكا واسرائيل يسيران في خط واحد .
ومنذ مؤتمر بازل وهي " اسرائيل " تقول ان لها الحق في ذلك ، وقد اصبح الامر حقيقة الآن .
واستغرب المصري تصريح بومبيو عن ان ضم المستوطنات لا يتعارض القانون الدولي .
وتابع ، بالنسبة للمشروع الصهيوني توقعوا اكثر من ذلك حول وادي الاردن وضم الضفة وصلنا الى ان حل الدولتين لم يعد ممكنا ولا يوجد امكانية لذلك .
وقال ، إن ضم المستوطنات يعني ان الاراضي من طبريا الى وادي عربة جعلتها منطقة عسكرية تحت سلطتها وسوف تعلن انها اصبحت جزءا منها .
وقال : كل الحدود السياسية تلقت ضربة قاتلة واسرائيل ستبدأ بتحضير الخرائط بالنسبة للسكان العرب للتخلص منهم .
واعتبر ان العرب غائبين عن المشهد ، وعقب قائلا : سوف يصلهم تبعات ذلك وسوف تسيطر اسرائيل على كامل المشهد الاقتصادي في المنطقة .


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