الرئيسية | محليات الأردن يستعرض إجراءاته لحماية النساء أمام الناتو

وطنا اليوم-عمان:استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اليوم الثلاثاء وفدا برلمانيا يمثل اللجنة الفرعية حول أمن المستقبل، المنبثقة عن لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية لحلف "الناتو"، بحضور امين عام سجل الجمعيات طه المغاريز.

واشارت اسحاقات الى اهمية الزيارة والتعاون بين الاردن وحلف شمال الاطلسي والمملكة الاردنية الهاشمية، مستعرضة للوفد الضيف ابرز الصعوبات التي يواجهها الاردن اقتصاديا واجتماعيا وعلى رأسها الأزمة السورية واستقبال الأردن لنحو 1,3مليون لاجئ سوري، ما شكل ضغوطات على البنية التحتية في الاردن وقطاعات الحماية الاجتماعية والاوضاع المعيشية للمواطنين والمياه والكهرباء والتعليم .

واستعرضت اسحاقات ابرز التحديات التي تواجه المملكة واجراءات الاردن في الحماية الاجتماعية وحماية النساء والتمكين الاقتصادي للمراة وبرامج الوزارة في مكافحة الفقر،موضحة ان الاردن يعد من اكبر الدول الحاضنة للاجئين قياسا لعدد سكانه شارحة التحديات المتعلقة باللجوء، منوهة ان الاردن بحكمة جلالة الملك وتوجيهاته يولي قطاع الرعاية الاجتماعية والامن الاجتماعي جل اهتمامه ويسعى الى تقديم الافضل لمواطنيه.

واشارت اسحاقات الى اهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العربية والدولية واسهامات الاردن الواضحة في تقديم شراكات مع العديد من الجهات الدولية التي تعمل سواء مع اللاجئين السوريين او الفلسطينيين او المجتمعات المستضيفة لهم، مؤكدة ان الاردن بحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني بذل جهودا كبيرة في محاربة الارهاب وقدم الكثير في سبيل العمل الانساني وبات رائدا من رواد العمل الاجتماعي العربي والدولي.

وشكر الوفد الضيف وزارة التنمية الاجتماعية على الجهود الكبيرة التي تبذلها في الجانب الاجتماعي وتعزيز المراة والطفل والاسهامات التي تقدمها من خلال المنظمات الشريكة في دعم وخدمة اللاجئين من منظور انساني.

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