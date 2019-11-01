الرئيسية | محليات الارصاد تحذر من تشكل الصقيع الليلة

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة هذه الليلة.

واشارت في تقرير لها الى ان الأجواء ستكون الليلة باردة بوجه عام، ويتوقع خلال الساعات المتأخرة من الليل أن يتشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ونشر موقع طقس العرب، توقعاته للحالة الجوية الأسبوعية، حيث يتأثر الأردن بموجة برد، تتزامن مع هبوب رياح شرقية تثير الأتربة وتُساهم بزيادة الإحساس بالبرودة خاصة مع ساعات الليل.

واليوم الثلاثاء يكون الطقس باردا مع هبوب رياح شرقية نشطة تزيد من الإحساس بالبرودة.

ويومي الأربعاء والخميس يستمر الطقس البارد نسبياً رغم الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة.

أما يومي الجمعة والسبت فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مُجدداً، ويكون الطقس باردا نسبياً ويتراجع نشاط الرياح الشرقية.

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