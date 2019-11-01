الامن ينظم ندوة بعنوان الحوادث المرورية أسبابها ونتائجها على المجتمع في البلقاء التطبيقية

وطنا اليوم-نظمت مديرية الأمن العام ممثلة بالمعهد المروري الأردني بالتعاون مع وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم ندوة بعنوان " الحوادث المرورية أسبابها ونتائجها على المجتمع " ضمن حملة" كفى لنزيف الطرقات" واستمرارا لمبادرة "أردن النخوة" لتحقيق الأمن والسلامة المرورية والحد من المشكلات والحوادث المرورية ، بحضور مساعد مدير الأمن العام لشؤون المرور العميد زياد باكير وعدد من مدراء الإدارات والوحدات المرورية والشرطية، وعدد من المتقاعدين العسكريين ووجهاء وأعضاء مجالس المجتمع المحلي والطلبة.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله الزعبي ان جامعة البلقاء التطبيقية تعتز وتفتخر على الدوام بالشراكة مع مديرية الأمن العام من خلال برنامج الخدمة المجتمعية والذي يعتبر من ضمن البرامج المكملة التي تشترك فيها الجامعة مع مديرية الأمن العام، مؤكدا ان الجامعة تفتح ذراعيها على الدوام لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لعقد برامج مشتركة من شأنها محاربة الظواهر و السلوكيات السلبية التي تؤثر على الأمن والسلامة.

وأكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون المرور العميد زياد باكير ان مديرية الأمن العام تعمل وفق إستراتيجية وطنية شاملة للحد من الحوادث المرورية منها إشراك كافة الجهات المعنية وتكاتف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لواحدة من أكثر المشكلات والهموم التي تؤرق المجتمع الأردني ، موضحا الدور الكبير لمديرية الأمن العام في التصدي لهذه الظاهرة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وترسيخ التوعية المرورية لكافة فئات المجتمع .

واشتملت الندوة على جلسات حوارية تخللتها أوراق نقاشية وأسئلة واستفسارات من قبل الحضور أجاب عليها القائمين على المبادرة في عدة مجالات مرورية لتحقيق الغاية المنشودة للجميع وهي خلق بيئة مرورية آمنة خالية من الحوادث والإصابات ، وفي نهاية الندوة أقام مكتب ارتباط المعهد المروري ممر مشاة أمام قاعة المسرح ، وثمن الحضور جهود مديرية الأمن العام لنشر الوعي والثقافة المرورية لجميع شرائح المجتمع.