الرئيسية | محليات عيادات طب الاسنان التابعة لمركز الملك سلمان في الزعتري تقدم خدماتها الطبية لعدد 1361 مراجع خلال شهر اكتوبر من العام 2019م

وطنا اليوم-تواصل عيادات طب بالاسنان التابعة لعيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مخيم الزعتري تقديم خدماتها الطبية والعلاجية لصالح الاشقاء السوريين اللاجئين في المخيم ، حيث بلغ مجموع المراجعين الذين تم تقديم علاج الاسنان واللثة لهم خلال شهر اكتوبر من العام 2019م عدد 1361 مراجع .

من جانبه اوضح الدكتور بدر السمحان ان مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ومن خلال عيادات المركز في مخيم الزعتري يحرص على إيلاء الاشقاء السورين اللاجئين الاهتمام الكبير خصوصاً في الجوانب الصحية ويسعى الى تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لهم ضمن التخصصات المختلفة .

واكد السمحان في الوقت نفسه على حرص المسؤولين في مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على تقديم الرعاية الدائمة للاشقاء اللاجئين السوريين انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله – والتي تؤكد دائماً على ضرورة الاهتمام بالجوانب الانسانية للأشقاء السوريين









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