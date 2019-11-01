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عيادات طب الاسنان التابعة لمركز الملك سلمان في الزعتري تقدم خدماتها الطبية لعدد 1361 مراجع خلال شهر اكتوبر من العام 2019م
وطنا اليوم-تواصل عيادات طب بالاسنان التابعة لعيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مخيم الزعتري تقديم خدماتها الطبية والعلاجية لصالح الاشقاء السوريين اللاجئين في المخيم ، حيث بلغ مجموع المراجعين الذين تم تقديم علاج الاسنان واللثة لهم خلال شهر اكتوبر من العام 2019م عدد 1361 مراجع .
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