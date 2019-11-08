الرئيسية | محليات الطاقة تعلن عن سخانات شمسية مدعومة

وطنا اليوم-عمان:اعلن صندوق الطاقة المتجددة، اليوم الاحد، فتح المجال للمواطنين الراغبين بالاستفادة من برنامج تركيب انظمة خلايا شمسية وسخانات مدعومة بنسبة 30%.



وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي، إن صندوق الطاقة المتجددة وقع مع البنك الاسلامي الاردني اول اتفاقية تتيح للمواطنين الاستفادة من المشروع من خلال برامج التقسيط المعتمدة في البنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة.

واضافت ان الاتفاقية تسهل على المواطنين الحصول على تمويل وفق برنامج تقسيط ميسر وسيتبعها اتفاقيات مماثلة مع بنوك ومؤسسات تمويليه اخرى من اجل تشجيع القطاع المنزلي على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ووصفت زواتي المشروع بالمهم، لمساهمته في احداث اثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي. مشيرة الى ان الدعم الحكومي هو دعم مباشر بنسبة 30% للاسر الاردنية لمساعدتها على تركيب سخانات شمسية وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء بالاضافة الى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.

واكدت زواتي اهمية المشروع في تحفيز الشركات في المحافظات العاملة في مجالات (سخان شمسي، وطاقة متجددة) الامر الذي سيساهم في خلق فرص عمل اضافية، وكذلك دعم الشركات والمصانع في المحافظات، الامر الذي سيحدث اثرا تنمويا محليا مباشرا.



وحدد صندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الية جديدة لبرنامج الدعم للقطاع المنزلي تهدف الى تسهيل عملية دفع مساهمات نسبة المواطن والبالغة 70%، على شكل قسط شهري مريح من خلال البنك، كون هذا الامر شكل عائقا في السابق لكثير من العائلات لعدم قدرتها على دفع مساهمتها مرة واحد.

ووفق الاتفاقية، يختار المواطن، المزود او المقاول لتركيب نظام الخلايا الشمسية او نظام السخانات الشمسية، وتعطى الاولوية للمزودين او المقاولين المحليين في المحافظات او من ضمن الاقليم وان يكون المزود او المقاول مرخص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة المعادن لتركيب انظمة الخلايا الشمسية.



وبموجب الاتفاقية يتم تقديم دعم 30% من كلفة نظام السخان الشمسي وكلفة نظام الخلايا الشمسية من خلال الصندوق فيما يتم تقسيط 70 % من كلفة هذه الانظمة من خلال البنك.

وفيما يتعلق بالخلايا الشمسية اشترط البرنامج ان لا يتجاوز سعر الكيلوواط 550 دينارا وبقدرة لا تتجاوز 3,5 كيلوواط وتقسيط 70% من كلفة النظام على فترة لا تزيد عن 48 شهرا للخلايا الشمسية.



وبالنسبة للسخانات الشمسية يشترط البرنامج ان لا يزيد السعر لنوع المرايا المسطحة عن 450 دينارا ويتم تقسيط 70% على فترة 24 شهرا، وللنظام السخان الشمسي من نوع الانابيب لا يزيد عن 300 دينار ويتم تقسيط 70% على فترة 12 شهرا، وسوف يتم اعادة النظر بسقوف الاسعار المحددة سنويا وحسب سعر السوق.



ويمكن للراغبين بالاستفادة من المشروع مراجعة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، او البنك الاسلامي الاردني باعتباره اول بنك وقع على اتفاقية بهذا الخصوص، فيما سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع بنوك اخرى ومؤسسات تمويل.

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