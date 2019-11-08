الرئيسية | محليات بيان من وزارة الزراعة حول فيديو البندورة

وطنا اليوم-عمان:أوضحت وزارة الزراعة، حقيقة الفيديو المتداول عن البندورة في الأردن، والذي يظهر حبات من ثمار البندورة مجهولة المصدر مقطعة وقد نمت بداخلها بذارها وقد كونت نموا خضريا كما لو تم اشتالها وزراعتها داخل ثمرتها.

وتؤكد الوزارة في بيان لها، سلامة وجودة المنتج في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هذه مجرد ظاهره فسيولوجية تسمى انبات البذور داخل الثمرة (vivipary) ظاهرة فسيولوجية.

وبينت الوزارة أن هذه الظاهرة ممكن حدوثها لعدة أسباب أهمها الزراعة بمواعيد متأخرة عن المواعيد الموصى بها حسب المنطقة وقد تكون لحدوث تغير في درجات الحرارة كبير يزيد عن 10 درجات مئوية خلال فترات الانبات وفي بعض الأحيان تكون نتيجة لاستخدام صنف من البذار المخصص للزراعات المكثفة في حقول مفتوحة والمتوقع ان تكون هذه الحالة منعزله وليست على شكل ظاهرة .

وقالت الوزارة في البيان انه لا يوجد أي تأثير سلبي من استخدام هذه الثمار على صحة الانسان وغالبا ً لا يتم إكتمال نضوج هذه الثمار ونؤكد على عدم طرحها في الاسواق.

وأشارت الى أنه لم يتم رصد اي ثمار في الاسواق المركزية من قبل فنين الوزارة العاملين على مدار الساعة ولم تتلقى الوزارة اي ملاحظات حول هذا الموضوع خلاف للفيديوا المتداول وتعمل على متابعة اي كميات خارج الاسواق ونتمنى التوجه للوزارة عبر صفحاتها او الخط الساخن ٠٧٩٩٠١٠٠٣٠ حول اي مشاهدات تخص المحاصيل الزراعية او على خط الاعلام ٠٧٩١٥٣٥٢٥٦ لوسائل الاعلان حماية لسمعة منتجنا المحلي وتحري الدقه في نقل المعلومات

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