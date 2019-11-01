بيع شقق وأراض للأردنيين بالتقسيط

وطنا اليوم-عمان:بدأت الموسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري الثلاثاء باستقبال طلبات الاستفادة من الاسكان الميسر الذي اقرته حكومة الدكتور عمر الرزاز ، ضمن 3 مشاريع في محافظات المفرق والكرك ومعان.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال العامة عمر محارمة إن المشروع الذي تم اطلاقه يشمل 15 موقعا موزعة على المحافظات ومقسم الى 1700 قطعة أرض و900 شقة سكنية، تتراوح مساحة الشقة بين 100 -120م2، بينما تتراوح مساحة قطعة الأرض بين 300 -350م2.

واضاف محارمة أنه بامكان المواطنين الراغبين بالتقدم بطلب الاستفادة وفقا للشروط المطلوبة وهي أن يكون أردنيا ومدخله الشهري أقل من 700 دينار، ولا يملك شقة او قطعة أرض اخرى في الموقع الذي يريد الشراء به، اضافة الى اثبات مكان الاقامة او العمل في ذات منطقة المشروع.

وحول أسعار الفوائد التي سيتم احتسابها للراغبين بالاستفادة من المشروع عن فئة الشقق قال محارمة إنه تم الاتفاق من خلال على ان يكون سعر الفائدة 3.5% للمحافظات خارج عمان، و4% داخل العاصمة عمان ودون دفعة أولى .

وحول تملك قطع الأراضي أوضح المسؤول الحكومي أنه يشترط تقديم دفعة أولى قيمتها 15% من قيمة قطعة الأرض،على أن يتم تقسيط المبلغ على 7 سنوات.

وشدد محارمة على أن جميع الشقق السكنية وقطع الأراضي معفاة من رسوم التنازل والتسجيل لدى دائرة الاراضي.

وأشار محارمة إلى أن مشاريع الشقق السكنية التي تدعمها الحكومة تتوزع على النحو التالي:

عمّان: 358 شقة موزعة على مشروعين، الزرقاء: 240 شقة، المفرق: 120 شقة، الطفيلة: 114 شقة، الكرك: 84 شقة.

وحول الأراضي فقد توزعت مشاريع تمليك على النحو التالي:

الكرك: 70 قطعة، الطفيلة: 80 قطعة، عمّان: 92 قطعة، الزرقاء: 767 قطعة، المفرق: 80 قطعة، معان: 88 قطعة، غور الكفرين: 79 قطعة، إربد: 60 قطعة، العقبة: 99 قطعة.

- لاستقبال طلبات الاستفادة من الاسكان الميسر (اضغط هنا)