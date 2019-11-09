الرئيسية | محليات موقع نيروز الاخباري يحتل موقعاً متقدماً بين المواقع الاردنية

وطنا اليوم-أصدر موقع ألكيسا (ALEXA) العالمي الشهير المتخصص في إحصائيات وترتيب مواقع الأنترنت حول العالم مجدداً نشرته لشهر تشرين الثاني "2019 " حول ترتيب المواقع وقد جاءت "نيروز الاخبارية " في الترتيب الحادي عشر بين المواقع الإخبارية في الأردن. هذا وقد كانت إنطلاقة "نيروز الإخبارية" منذ أكثر من عامين في عالم الانترنت والمواقع الإخبارية الصحفية ، واليوم تنافس على موقع متقدم بين العديد من المواقع التي سبقتها بأكثر من عقد من الزمن في هذا المجال ،وذلك من خلال التزام "وكالة نيروز" بمصداقية الخبر ومن خلال المتابعة الجادة بنقل الخبر اول بأول لتضعه بين يديّ متابعيها الذين كان لهم الدور الأكبر بهذا الانجاز شاكرين لهم تواصلهم وداعين الله ان تكون الوكالة عند حسن ظن الجميع دوماً .







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