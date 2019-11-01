الرئيسية | محليات نقابة المعلمين تنفذ وقفة احتجاجية غدا امام قصر العدل للافراج عن المعتقلين من أعضائها

وطنا اليوم- اسفر الاجتماع الذي عقدة مجلس النقابة في فرع النقابة بالكررك لمناقشة ثضية اعتقال رئيس الفرع والاستاذ انس العضايلة وسامي الذنيبات ياتخاذ القرار الآتي الوقوف غدا الساعه التاسعه صباحا أمام قصر العدل الكرك للإفراج الفوري عن رئيس فرع نقابة المعلمين الكرك المعلم قائد اللصاصمه والمعلمين الزملاء الدكتور أنس العضايلة وسامي الذنيبات وذلك بعد الاتفاق مع الحكومه على عدم ملاحقة اي معلم أثناء الإضرابات الاخيره .

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