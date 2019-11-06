الرئيسية | محليات الأردنيون على موعد مع ليلة شديدة البرودة

وطنا اليوم-عمان:توقع موقع طقس العرب أن تسود أجواء باردة بشكل لافت في أغلب مناطق الأردن.

وقال طقس العرب إن درجات الحرارة تقترب الحرارة من الصفر المئوي في أجزاء من البادية الشرقية والجنوبية والسهول الشرقية والجبال الجنوبية العالية.

كما يحتمل تشكل الصقيع في مناطق البادية الشرقية والجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة فوق الجبال وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح. لذا ينصح طقس العرب بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم، كما ينبه من احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

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