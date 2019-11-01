الرئيسية | محليات درونز لمراقبة حركة السير في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت مديرية الأمن العام، إن استخدام الطائرة العمودية لمراقبة حركة السير توقف حتى “إشعار آخر”، والاستعاضة عنها بكاميرات مراقبة عبر طائرات مسيرة (درونز).

وأضافت المديرية في رد على استفسار عبر منصة “بخدمتكم “بخصوص أسباب توقف العمل بالطائرة العمودية لمراقبة حركة السير “جرى الاستعاضة عن الطائرة العمودية بطائرة (درون) لمراقبة الحركة المرورية في الظروف الجوية، والأوقات التي تسمح بذلك”.

كاميرا المراقبة من خلال طائرات مسيرة (DRONES) هي عبارة عن طائرات يتم التحكم بها عن بُعد حيث تحمل كاميرات حديثة ذات تقريب “زوم” للصورة بشكل عالٍ، ودرجة وضوح كبيرة، وتمتاز بإمكانية إرسال بث الفيديو إلى غرف التحكم الرئيسية في إدارة العمليات والسيطرة.

وثمة نوعان من تلك الطائرات: نهاري وليلي؛ لتغطية الأحداث على مدار الساعة حيث يتم التحكم بها من جميع الاتجاهات من أرض الموقع.

وتغطي الطائرة دائرة قطرها 5 كم أي (2.5كم) من نقطة الانطلاق من أجل المراقبة الجوية، بحيث تسهل الكشف على المواقع البعيدة التي يصعب الوصول إليها، كما تسهل عملية المسح الأمني في بعض الحالات التي لا تستوجب التدخل المباشر للقوة.

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