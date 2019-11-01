الرزاز : قرار بإلغاء ودمج 8 مؤسسات حكومية ⁧

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إنه مهمتنا أن نعمل معاً وبتشاركية حقيقية لنتمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

جاء ذلك خلال إعلان الحكومة الاثنين، سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية التي تطال عددا من القطاعات الحيوية في إطار الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي الذي أطلقته أخيراً.

وأضاف رئيس الوزراء انه بهمتنا العالية مع جميع الشركاء سنصل إلى تطبيق الرؤى الملكية في تحسين الواقع المعيشي للمواطن.

وقال الرزاز: "عقدنا اجتماعات مكثفة مع القطاع الخاص للخروج بحلول قابلة للتطبيق تلتزم بها الحكومة وتساءل عليها".

وبين الرزاز أن الحزمة التحفيزية الأولى نتج عنها زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات.

وتابع الرزاز: 100 مليون قروض للأسر الناشئة التي تسعى لامتلاك شقة صغيرة تقدمه الشركة الأردنية لضمان القروض.

وأشار إلى أن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تساهم في تشغيل شبابنا وشاباتنا في الأردن، وأعلن عن دمج 8 هيئات ومؤسسات حكومية فورا.

وقرر رئيس الوزراء ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل، وضم سلطة المياه على وزارة المياه والري.

وبين أن الحكومة ستعلن عن خطة واضحة للنقل العام، مع إعادة النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء مع ضمان تصاعديتها.

وقرر الغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامة الى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان.

وتأتي هذه القرارات والإجراءات الحكومية، ضمن برنامج اقتصادي متكامل وعلى حزم ومحاور قطاعية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أطلق خلال الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.