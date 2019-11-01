الرئيسية | محليات تساؤلات في الأردن عن تمثيل الشيوخ لمطالب الشباب

وطنا اليوم-عمان:يختار عدد من زعماء قبيلة بني حسن ألا يتحدثوا امام الملك في لقائهم الأحد عن أبناء عشيرتهم المسجونين والذين يحاول اقرانهم مرارا الوصول للمجلس الوطني لحقوق الانسان لتوثيق الانتهاكات بحقهم، بينما تسدّ طريقهم قوات الامن.

القرار الملكي بلقاء شيوخ القبيلة الممتدة على الأغلب أساسا اتخذ بناء على اعتبارها اليوم تحوي عددا لا بأس به من المعارضين لنهج وسياسات الدولة، في الوقت الذي يبدو من محاضر اللقاء التي تداولتها وسائل الاعلام، ان الكلمات من جانب شيوخها اقتصرت على المطالبات الخدمية، وتجاهل اطلاق سراح معتقلي الرأي، الذين تزداد اعدادهم منذ استلام وزير الداخلية سلامة حماد منصبه.

وتشهد محافظة الزرقاء تحديدا مؤخرا العديد من الوقفات الاحتجاجية من ذات القبيلة اعتراضا على ما يصفونه بالقبضة الأمنية للدولة، والتي كان ضحيتها اعتقال عدد من أبناء القبيلة ذاتها. ويمتد ملف الاعتقالات السياسية مؤخرا في الأردن ضمن سياسة يدعوها النشطاء بالبوليسية.

وكانت القبيلة قد أصدرت عددا من البيانات مرتفعة السقف سابقا والتي دعت للإصلاح ووقف الفساد والإصلاح الدستوري.

وغاب ملف الاعتقالات عن اللقاء المذكور في القصر الملكي لصالح المزيد من المطالبات الخدمية، الامر الذي يعزوه المراقبون لغياب واضح للشباب من القبيلة مقابل الشيوخ والذين لا يمثلون تماماً مطالب الجيل الثاني والثالث من القبيلة وحتى من المحافظات التي تقطنها.

وعادة ما تثير تشكيلة المدعوين لمثل هذه اللقاءات التساؤلات باعتبارها لا تمثل كل مطالب المجتمع الذي تعيش فيه.

والتقى الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي، الأحد، وجهاء وممثلي أبناء وبنات قبيلة بني حسن، ضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”، وفق الخبر الرسمي.

وتحدث الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الخارجية، عن دور العشائر الأردنية تاريخيا، في مواصلة مسيرة بناء الأردن وتطويره، مشيراً إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إقامة المشاريع الاستثمارية، والتي تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، لافتا إلى أن الأولوية هي التخفيف على المواطن وتحسين وضعه المعيشي.

ووجه الحكومة لتشكيل لجان من محافظات الزرقاء والمفرق وجرش، لوضع خطة شمولية تعكس أولويات واحتياجات هذه المناطق.

ولا يمكن افتراض تحسن الوضع المعيشي في المحافظات الثلاث خلال الفترة المقبلة باعتبار اعمال اللجان قد تطول كما جرت العادة، بينما ومجددا تنقص الحكومة (وكل الحكومات التي سبقتها) خطط حقيقية وشاملة لتطوير المحافظات المختلفة.

وتمتد عشيرة بني حسن (المعروفة بقبيلة المليون لضمها عددا كبيرا من العشائر) في ثلاثة من المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات المختلفة ومن نسب عالية للبطالة، إضافة إلى كون المحافظات تستضيف اكبر نسب للاجئين في البلاد.

ووفقا للانباء الواردة من اللقاء فإن كلمات الحضور تركزت على الإشادة بخطوة استعادة الباقورة والغمر من الإسرائيليين، بالإضافة للمطالبة بالمزيد من المشاريع الاستثمارية التي تشغل أبناء المنطقة.

ويركز الملك مؤخرا على لقاءات اقتصادية وخدمية تهدف لرفع سوية بعض المناطق الأردنية في استباق منه لاي حراك يحاكي ما يجري في لبنان أو العراق.

بكل الأحوال، قبيلة بني حسن كمعظم القبائل والعشائر والعائلات، ليست الوحيدة التي يرصد شيوخها جانبا مختلفا عما يرصده ويريده شبابها اثناء جلوسهم مع الملك، ولكن السؤال هنا يبقى واضحا عن مدى رصد مؤسسات الدولة لكل المطالبات الشعبية خصوصا والحراكات المناطقية بدأت فعلاً، ولا احد يمكنه التنبؤ إذا ما كانت ستزداد.

وغادر الملك الاردن في زيارة عمل الى كل من كندا والولايات المتحدة بعد لقائه بأبناء القبيلة.



فرح مرقة

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