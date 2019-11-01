الرئيسية | محليات الرزاز : مقبلون على مشاريع كبرى في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الإثنين، إن الأردن مقبل على مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والنقل والمياه.

جاء ذلك، خلال استقباله صباح اليوم الاثنين، وفدا صناعيا وتجاريا كويتيا في العاصمة عمّان.

وأكد الرزاز،عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع الاردن ودولة الكويت الشقيقة على مختلف الأصعدة، والتي تحظى دوما برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

كما أكد حرص الحكومة على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت الرزاز، بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، الى ان الاستثمارات الكويتية تحتل المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية في الأردن، مبديا ترحيب المملكة وحرصها على فتح الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات الكويتية، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لها. واوضح بهذا الصدد،

وقال رئيس الوزراء، ان الحكومة حريصة على متابعة قضايا المستثمرين والتحديات التي تواجه استثماراتهم والعمل على حلها، لافتا الى ان الاردن قفز 29 درجة على مؤشر سهولة الاعمال نتيجة سعي الحكومة والتزامها بتعزيز بيئة الاعمال، واهتمامها بالتغذية الراجعة التي تتلقاها من المستثمرين وتحرص على متابعتها.

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