الرئيسية | محليات الخارجية: المتسلل الاسرائيلي امام القضاء

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الخارجية إن المتسلل الاسرائيلي يمثل أمام القضاء الأردني.

وجاء ذلك في ردها على سؤال عبر منصة بخدمتكم - اسأل الحكومة طرحه الزميل محمد العرسان.

وسأل العرسان عن مصير المتسلل الاسرائيلي الذي دخل الاردن بطريقة غير شريعة يوم الثلاثاء تاريخ 29 تشرين الأول .. وهل يخضع للتحقيق والمحاكمة؟

وكانت الخارجية أعلنت يوم الثلاثاء 29 تشرين أول/ أكتوبر، عن تسلل اسرائيلي الى الاراضي الأردنية وتوقيفه دون ابداء المزيد من التفاصيل.

ويضغط حزبيون وناشطون على الحكومة الأردنية، لعدم تسليم المستوطن الذي تسلل عبر الحدود من دون صفقة تبادل تشمل 21 أسيرا أردنيا في سجون الاحتلال.

ونفذ ذوو الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وقفة احتجاجية مؤخرا أمام وزارة الخارجية لمطالبتها بعدم الإفراج عن المتسلل، إلا بصفقة للإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين، وكشف مصير المفقودين منذ الحرب العربية الإسرائيلية والبالغ عددهم 30 مفقودا.

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