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إنطلاق مبادرة أعشق وطني وازرع زيتونة بلواء القصر
وطنا نيوز/الكرك/ميمون المجالي - رعى متصرف لواء القصر الدكتور فيصل السميران اليوم إنطلاق مبادرة أعشق وطني وازرع زيتونة، بمدرسة حمود الاساسية المختلطة.
وثمن السميران، اهمية انطلاق هذه المبادرات الوطنيه البناءة، والتي تسهم بتعزيز وغرس قيم الولاء والانتماء، وتحمل المسؤولية تجاه الوطن ومكتسباته ومقدراته بألحفاظ عليها وتطويرها.
وجرى خلال المبادرة زراعة مايزيد عن خمسين شتلة زرعت داخل مساحة مخصصة ضمن حديقة المدرسة، لتضفي بذلك منظرا، جماليا، يبين مدى الاهتمام بالشجرة واهميتها والفوائد التي تجنى من خلالها.
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