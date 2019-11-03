إنطلاق مبادرة أعشق وطني وازرع زيتونة بلواء القصر

وطنا نيوز/الكرك/ميمون المجالي - رعى متصرف لواء القصر الدكتور فيصل السميران اليوم إنطلاق مبادرة أعشق وطني وازرع زيتونة، بمدرسة حمود الاساسية المختلطة.

وثمن السميران، اهمية انطلاق هذه المبادرات الوطنيه البناءة، والتي تسهم بتعزيز وغرس قيم الولاء والانتماء، وتحمل المسؤولية تجاه الوطن ومكتسباته ومقدراته بألحفاظ عليها وتطويرها.

وأجمع مدراء الزراعة والتربية ومديرة المدرسة على أن فكرة المبادرة جاءت بالتشارك الحقيقي الذي تسعى كافة مؤسسات الدولة إلى تحقيقه، للوصول إلى الهدف المنشود بالتطوير وتحقيق نهج الإصلاح بكافة مناحي الحياة، إذ تعد مشاركة هذه الصروح التربوية بهذا النشاط، مؤشرا حقيقيا على إشراك الطلبة بكافة الانشطة التي تخدم المنظومة التربوية والارتقاء بالطلبة إلى الاحساس بالمسؤولية وتحملها، وتوظيفها بشكل هادف وبناء

وجرى خلال المبادرة زراعة مايزيد عن خمسين شتلة زرعت داخل مساحة مخصصة ضمن حديقة المدرسة، لتضفي بذلك منظرا، جماليا، يبين مدى الاهتمام بالشجرة واهميتها والفوائد التي تجنى من خلالها.

وحضرإطلاق المبادرة مدير التربيه والتعليم الدكتور حسين الدغيمات ورئيس المركز الامني ومندوب الامن الوقائي والشرطة المجتمعية بالمركز ومدير الزراعة المهندس مصباح الطراونه ومندوب مشروع جذور ومدير مدرسة الثقافة العسكرية بالإضافة إلى مشاركة عدد من مدراء ومعلمي وطلاب المدارس بلواء القصر، الذين شاركوا بهذه المبادرة الوطنية وجمع غفير من أبناء المجتمع المحلي