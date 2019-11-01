الرئيسية | محليات توضيح حكومي لبيان حقيقة ال 8 الاف فقير بالأردن

وطنا اليوم-عمان: قال مصدر رسمي مطلع إن الحكومة ستقدم قريباً توضيحاً للراي العام حول التصريحات التي أطلقها مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي عن نسبة الفقر بالأردن.

وبيّن المصدر أن الحكومة تدرس الآن طريقة توضيح اللبس الذي وقع لبيان حقيقة الأمور التي فهمت على خلاف شكلها الصحيح.

وكان الزعبي قد أثار الشارع الأردني بعد أن قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية بترا إن عدد الفقراء بالأردن 8 الاف,

وقال الزعبي بوقت لاحق إن تصريحه كان بشأن عدد المصنفين ضمن الفقر المدقع، مشيرا إلى أن الفقراء بهذا التصنيف لا يجدون قوت يومهم، وعددهم في الأردن لا يتجاوز 8 آلاف فقير، أما الفقر المطلق الذي يشمل معايير أخرى كالسكن والتعليم وغيرها، فيشمل نحو مليون شخص في الأردن وبنسبة 15.7%.

وقررت اللجنة الإدارية في مجلس النواب على إثر هذا التصريح توجيه سؤال للحكومة عن طريقة المسوح الإحصائية التي استخدمتها الدائرة، وفقا لما اكده رئيس اللجنة على حجاحجة.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مع هذا التصريح الذي اعتبروه مخالفاً للمنطق والحقيقة.

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