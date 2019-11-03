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الأشغال تؤجل تنفيذ تحويلات على اتوتستراد عمان-الزرقاء
وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية تأجيل المرحلة الأولى من تحويلات السير للمنطقة الواقعة على تقاطع أوتوستراد عمان – الزرقاء مع طريق الحزام (جسر الحزام – البيبسي) ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء / الحزمة الثالثة التي كان من المقرر البدأ بتنفيذها صباح اليوم الاثنين إلى يوم الجمعة المقبل.
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