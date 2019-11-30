موجة البرد تتعمق وصقيع في عدة مناطق بالأردن

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب، توقعاته للحالة الجوية الأسبوعية حيث تؤثر موجة برد على الأردن الأسبوع الحالي بالتزامن مع هبوب رياح شرقية تثير الأتربة وتُساهم بزيادة الإحساس بالبرودة خاصة مع ساعات الليل.

واليوم الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً مع هبوب رياح شرقية نشطة تزيد من الإحساس بالبرودة.

والثلاثاء حتى يوم الخميس يكون طقس باردا نسبياً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً حيثُ تقترب الصغرى من الصفر المئوي في بعض المناطق.

تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة التي تؤثر على الأردن حتى نهاية الأسبوع:

الاثنين 2019/11/18

نهاراً: يطرأ إنخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في ُمختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة.

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتصحب بهبات قوية فوق الجبال مما تزيد من الإحساس بالبرودة وقد تعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة بشكل لافت في أغلب المناطق، وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في أجزاء من البادية الشرقية والجنوبية والسهول الشرقية والجبال الجنوبية العالية.

ويُحتمل تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من مناطق البادية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة فوق الجبال وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح.

التوصيات:

-التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم.

-احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

الثلاثاء 2019/11/19

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة في ُمختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة.

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا فوق الجبال تزيد من الإحساس بالبرودة وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة الى شديدة البرودة في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية الشرقية والجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً فوق الجبال وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح.

التوصيات:

-التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم

-احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

الأربعاء 2019/11/20

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة عُموماً مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة مع هبات نشطة احياناً على المناطق الجبلية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح.

التوصيات:

-التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم.

-احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

الخميس 2019/11/21

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة مع ساعات الصباح الباكر في مُختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع تشكل الصقيع خاصة في مناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

التوصيات:

-التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم.

-احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

الجمعة 2019/11/22

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة مع ساعات الصباح الباكر في مُختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة بشكلٍ لافت في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

التوصيات:

-التذكير بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم تركها تعمل أثناء النوم.

-احتمال تشكل الصقيع في أجزاء من البادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.