رسميا.. شروط جديدة لترخيص الصيدليات في الأردن

وطنا اليوم-عمان:صدر في الجريدة الرسمية، بالعدد الأخير نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:

1- أن يكون لها مدخل واحد فقط ويجوز أن يكون لها مخرج للطوارئ وفقا للمواصفات المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

2- أن لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أوو منزل

3- أن لا يقل صافي مساحتها الأرضية عن 32 مترا مربعا

4- أن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة عن 200 متر وتقاس المسافة بين الموقعين من أقرب نقطتين لكلتا الصيدليتين.

5- أن يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة استقبال ومختبر ومرفق صحي

6- أن لا تحتوي على شبابيك باستثناء شباك صغير للمرفق الصحي.

7- أن لا يقع بناؤها أو أي جزء منه في الارتداد الأمامي للبناء ويستثنى من ذلك من حصل على موافقة دائمة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية.

كما لا يحق لأكثر من صيدلية عامة أو شركة صيدليات عامة استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية ذاتها.

ويجيز النظام، أنه يحق للصيدلي الشريك ضمن شركة صيدليات عامة الانسحاب من الشركة والاحتفاظ بواحدة من الصيدليات العامة المملوكة للشركة.

كما ويحظر النظام على الصيدلي أن يكون ريكا في أي شركة صيدليات عامة آخرى قبل مرور سنتين من تاريخ انسحابه.

وتطبق على شركة الصيدليات العامة الأحكام ذاتها المتعلقة بالصيدلية العامة المنصوص عليها في هذا النظام.

أما الصيليات الخاصة فإن من شروط ترخيصها ما يلي:

1- أن تكون للمراكز الصحية التابعة للجمعية الخيرية صيدلية خاصة واحدة فقط

2- أن تكون في أحد الطوابق التي يقيم فيها المرضى في المستشفى الخاص أو داخل المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية.

3- أن لا تكون في الطابق الأرضي أو في طابق مبنى العيادات الخارجية أو في الساحات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص.

4- أن لا يكون لها باب خارجي لمبنى المستشفى الخاص أو المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية.

5- أن لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة أو تؤدي إليه بشكل مباشر.

6- وجود ما لا يقل عن صيدلي سريري مزاول لكل 50 سريرا أو أقل.

كما ويشترط لترخيص مستودع أدوية ما يلي:

1- أن لا يقل صافي مساحته عن 85 مترا مربعا.

2- أن يتكون من مكتب إداري ومخزن على الأقل ويجوز ان لا يحتوي المستودع على الاثنين معا في مكان واحد.

3- أن لا يكون له باب يوصله بعادة طبية او صيدلية أو منزل.

4- أن يشتمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال ومرافق صحية وخدمية.

ويحظر النظام تخزين الأدوية في المكاتب الإدارية ىالتابعة لمستودع أدوية بأي حال من الأحوال وتستثنى من ذلك المواد العلمية والعينات الطبية المجانية تحت ظروف التخزين الملائمة المعتمدة من المؤسسة.