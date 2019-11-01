الرئيسية | محليات الملك لمفلح الرحيمي: اشتقنالك كثير.. فبماذا رد

وطنا اليوم-عمان: لم يكن في فكر الوزير الأردني السابق مفلح الرحيمي ان يبادره جلالة الملك عبدالله الثاني خلال سلامه عليه بالقول: اشتقنالك كثير.

لم يجد الرحيمي ما يقوله. لكن ليس هذا ما حظي به الرحيمي من حفاوة ملكية، فخلال القائه كلمته أمام جلالة الملك في لقائه الأحد بممثلي القبيلة في الديوان الملكي، بدا واضحا على جلالة الملك اهتمامه بالنقاط التي تحدث بها الوزير الأسبق ومنها مشاريع خاصة بالقطاع الزراعي، والمشاريع الصغيرة ومنها مشاريع الالبان والمخلالات في جرش.

جلالته كان يكتب بعض ما تحدث به الرحيمي في كلمته ثم اعطاها للمستشار بشر الخصاونة.

لكن ليس هذا وحسب. فقد استأذن الرحيمي جلالة الملك في بيت شعر يلقيه على مسامعه جاء فيه: اب العشيرة اب الاردن وقائدها .. لا يغضب الاب على الاولاد رحمانا

وعند الغداء كان الرحيمي وكاتب هذه السطور على طاولة الغداء الخاصة بجلالة الملك، حيث ناقشه جلالته بالمشاريع التي تحدث عنها.

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