الرئيسية | محليات تلفريك ذيبان يثير الأردنيين: خلصوا الباص السريع أول

وطنا اليوم-عمان:ما أن أعلن البدء بتنفيذ أطول خط تلفريك في العالم بمسافة 3700 متر، حتى انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجلها تتساءل إن كان المشروع سيرى النور فعلًا أم سيلحق بغيره من المشاريع المعلقة.

رئيس بلدية ذيبان عادل الجنادبة، قال في تصريحات صحفية إن التلفريك سيمتد من منطقة حاجب السحيلة الى منطقة الزراعة في وادي الهيدان.

وستتكفل البلدية، بالشراكة مع مستثمر خاص من ابناء المنطقة، بتأمين مليون و250 الف دينار لإتمام المشروع، إضافة لمجمع سياحي.

وعبر مواقع التواصل، تنوعت ردود المعلقين على مشروع التلفريك، بين من أثنوا على الفكرة وجهود البلدية، ومن استبعدوا إنجازه لأسباب عدة. وتاليًا أبرز ردود المعلقين: أسماء الخير.. ذيبان العز وما أدراك ماذيبان بوركت جهودك سيد عادل الجنادبة رئيس بلدية ناجح وبامتياز ياريت لوفي منك كمن واحد بهالبلد وبشتغل باخلاص وتفاني مثلك كان زماان اتغيرت عيشتنا للأحسن. أبو ينال .. هذا اللي كان ناقصنا الحمد لله .. لأنه العز والراحه النفسيه موجوده الحمد لله ومصاري كثير عيسى البداد .. الله يخليكوا شو الكوا بهل المواضيع .. انتوا كملوا البنية التحتية و الجسور و الباص السريع و الله يخلف عليكم فاتن التميمي .. طيب وحده وحده اول شي خلصو الباص السريع بعدين التلفريك يعني تحويلات بالأرض وتحويلات بالجو مابزبط داليا قنديل .. بحبو يعملو لنا مفاجئات يعني ما هان عليهم يعملو باص سريع وما يعملو لنا تلفريك الفرحة بفرحتين قصى محمد .. برأيكم وضع البلد المتهالك ووضعها الأقتصادي المزري وتأثيرها ع الطبقه الفقيره بشكل ملفت في مستوى معيشتها .. في أولاويات جدية من مساكن للفقراء وتبني عمليات للمرضى يصعب أجراءها داخل الوطن .. محمد الكسواني .. أطول تلفريك بالعالم مع شاليهات بكلف فقط مليون دينار؟؟ و الباص السريع لغايه اللحظه صار مكلف ٢٠٠ ضعف هاد المبلغ؟

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