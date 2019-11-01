الخشمان يقاضي أحد المسيئين له عبر منصات التواصل الإجتماعي

وطنا اليوم-عمان:رد رجل ألأعمال الكابتن محمد الخشمان رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الاردنية للطيران على الأكاذيب والإشاعات المغرضة الموجهة له عبر وسائل التواصل الإجتماعي من خلال لجوءه للقضاء في أول شكوى سجلها أمام النيابة العامه ضد أحد المسيئين بتهم مخالفة قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

ونوه الخشمان أنه وإذ يحترم النقد البناء ويعظم من دوره في خدمة الصالح العام إلا أنه يرفض الإستهداف الشخصي والإشاعات وألأكاذيب ألتي نشرها بحقه أحدهم

وقال في بيان صدر عنه اليوم ، بأنه لن يرد على مثل تلك الإشاعات و الأكاذيب إلا من خلال القضاء مؤكدا أنه لن يتهاون في حماية سمعته محليا و دوليا وسيبذل كل جهده في ملاحقة المسيئين من خلال فريق قانوني متخصص.

وشدد الخشمان بأنه مؤمن بالقضاء العادل والنزية في الوطن الغالي والذي سيحاسب ويعاقب كل من أخطأ مؤكداً أن القطاع الخاص الأردني هو عمود الأساس في الأقتصاد الوطني وأن أي تشويه أو اساءة أو تشهير بأي شكل من الأشكال يعتبر جريمة اقتصادية حسب القوانين والأنظمة العالمية والمحلية .

ودعى الخشمان جميع مستخدمي منصات التواصل الأجتماعي عدم الأنجراف وراء الاخبار والأشاعات المسيئة والتي ليس لها هدف إلا النيل من مقدرات الوطن و وحدته الوطنية.