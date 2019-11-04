الرئيسية | محليات الملك : خطة شمولية تعكس احتياجات الزرقاء والمفرق وجرش

وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، وجهاء وممثلي أبناء وبنات قبيلة بني حسن، ضمن سلسلة لقاءات "مجلس بسمان".

وقال جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، "أرحب بإخواني وأهلي وعزوتي، أبناء قبيلة بني حسن أهل النخوة والشهامة والمواقف الوطنية الأصيلة"، مؤكدا جلالته أهمية دور العشائر الأردنية تاريخيا، في مواصلة مسيرة بناء الوطن وتطويره.

وأشار جلالة الملك إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إقامة المشاريع الاستثمارية، والتي تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، لافتا جلالته إلى أن الأولوية هي التخفيف على المواطن وتحسين وضعه المعيشي. ووجه جلالة الملك الحكومة لتشكيل لجان من محافظات الزرقاء والمفرق وجرش، لوضع خطة شمولية تعكس أولويات واحتياجات هذه المناطق.

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