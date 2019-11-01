الرئيسية | محليات منح الضابطين الذين تعرضا للطعن في جرش أقدمية سنة

وطنا اليوم-عمان:عاد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود مساء اليوم كلاً من الوكيل مهند بني هاني والوكيل أحمد الوقفي من مرتبات إدارة الشرطة السياحية واللذان اصيبا اثناء قيامهما بالقاء القبض على الشخص الذي اقدم على طعن عدد من السياح في محافظة جرش بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٦م.

واطمأن مدير الأمن العام على صحة الوكيلين بني هاني والوقفي وما وصلت اليه مراحل علاجهما مؤكدا ان ما قاما به من عمل بطولي وبسالتهما في التصدي لحادثة الإعتداء على مجموعة من السياح في محافظة جرش والقاء القبض على المعتدي بعد أن عرضا نفسيهما للخطر وغامرا بحياتهما وتعرضا لإصابات بليغة يجسد اسمى معاني التضحية والاخلاص بالواجب المقدس والنبيل الملقى على عاتق رجال الأمن العام في المحافظة على الأرواح والأعراض والممتلكات .

وكرم مدير الامن العام الوكيلين بني هاني والوقفي ومنحهما أقدمية سنة في الخدمة مقدما لهما الشكر على ما قاما به من جهود ترجما خلالها صلب عمل رجال الامن العام .

ودعا الحمود للمصابين أن يمدهما الله بموفور الصحة والعافية وأن يعودا باسرع وقت لعملهما مع زملائهم من مختلف الإدارات والوحدات الشرطية ليبقوا الدرع الحامي والعين الساهرة على أمن الوطن، وأن نبقى جميعاً جند أبو الحسين نقبع في خندق الدفاع عن الوطن والمواطن والزائر والمقيم ليظل الأردن واحة للأمن والاستقرار ومقصدا للجميع من شتى بقاع العالم .

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