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وقف ضخ مياه الديسي 96 ساعة من صباح الاثنين
وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا عن وقف ضخ مياه الديسي اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 25 تشرين ثاني 2019 وحتى مساء يوم الخميس 28 تشرين ثاني 2019 بهدف اجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل شركة مياه الديسي ( ديواكو) الشركة المشغلة لمنظومة مياه الديسي بهدف المحافظة على استمرارية الضخ في الخط على مدار العام حيث ستتأثر حصص مناطق في عمان والزرقاء والرصيفة بهذا التوقف المبرمج .
واوضحت الوزارة / سلطة المياه ان المناطق المتأثرة هي :
عمان :
الرابية ، الرابية الشمالي، المدينة الرياضية ، عرجان ، جبل عمان ، الدوار الاول ، الدوار الثاني ، الدوار الثالث، اللويبدة ، منطقة طارق، المنارة ، حي عدن ، الحرشة، الصالحية ، النصر ، نادي السباق، حي عالية.
وكذلك مناطق البيادر ، دير غبار ، الرونق، حي السهل ، الجندويل ، ضاحية الامير راشد، ضاحية الرشيد ، شفا بدران ، الجبيهة، ام زويتينة ، حي المنصور، ام السماق ، خلدا ، عبدون ، دابوق .
وفي محافظة الزرقاء ستتاثر كل من المناطق التالية :
الزرقاء : ضاحية المدينة ، حي الدويك ، جبل طارق، حي الجندي ، حي حمزة، ضاحية مكة، حي الفلاح ، حي القمر ، حي الجبر، اسكان الاميرة هيا ، اسكان المهندسين ، شومر، حي الجنينة العالي ، شارع ام القرى ، شارع المجاهدين ، منطقة مسجد الفلاح، رحمة العالي ، جبل حسن العالي ، حي الملك طلال.
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