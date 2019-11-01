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مختبرات التحاليل الطبية والاشعاعية التابعة لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تستقبل اكثر من 1.4 الف مراجع خلال شهر اكتوبر
وطنا اليوم-تعاملت مختبرات عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الطبية والاشعاعية خلال شهر اكتوبر من العام 2019م مع عدد (1468) مراجع من الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري والذين اجري لهم (3029) تحليلاً مخبرياً مختلفاً بالاضافة لعدد (580) صورة اشعاعية .
وتعتبر الخدمات التي تقدمها مختبرات العيادات الاكثر تطوراً في مخيم الزعتري حيث يتوفر في المختبرات العديد من الاجهزة والمعدات الحديثة التي تلبي احتياج الاشقاء السوريين وتساهم بشكل كبير في تقديم الرعاية الصحية لهم بجودة مرتفعة .
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