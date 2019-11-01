 وطنا نيوز -مختبرات التحاليل الطبية والاشعاعية التابعة لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تستقبل اكثر من 1.4 الف مراجع خلال شهر اكتوبر
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مختبرات التحاليل الطبية والاشعاعية التابعة لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تستقبل اكثر من 1.4 الف مراجع خلال شهر اكتوبر
التاريخ : 17-11-2019 10:26:53 المشاهدات: 1074

وطنا اليوم-تعاملت مختبرات عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الطبية والاشعاعية خلال شهر اكتوبر من العام 2019م مع عدد (1468) مراجع من الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري والذين اجري لهم (3029) تحليلاً مخبرياً مختلفاً بالاضافة لعدد (580) صورة اشعاعية .

وتعتبر الخدمات التي تقدمها مختبرات العيادات الاكثر تطوراً في مخيم الزعتري حيث يتوفر في المختبرات العديد من الاجهزة والمعدات الحديثة التي تلبي احتياج الاشقاء السوريين وتساهم بشكل كبير في تقديم الرعاية الصحية لهم بجودة مرتفعة .
من جهته اكد الدكتور بدر السمحان ان عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مخيم الزعتري وصلت ولله الحمد الى مراكز متقدمة في عملها الطبي الانساني الدائم ،مشيرا في الوقت ذاته الى أن عشرات الآلاف من الاسر السورية المقيمة في المخيم استفادت من الرعاية الطبية التي توفرها العيادات في مختلف التخصصات الطبية سائلاً الله العلي القدير ان يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين و المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء .












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