الرياض تشكر الأردن لانقاذ 4 سعوديين جرفتهم السيول

وطنا اليوم-عمان:نشر المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية لدى الاردن، عبد السلام المشيطي العنزي، تغريدة على تويتر يشكر فيها قوات البادية الأردنية لانقاذهم عدد من السعوديين جرفتهم المياه في منطقة وادي راجل / الازرق.
وقال العنزي في تغريدته: "شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقف.. وليس لها حدود ، انقاذ اليوم ٤ مواطنين سعوديين من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعه من الاهالي وذلك بعد أن جرفها سيل بجانب طريق الأزرق.. وتم اسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا الي المملكة وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم."
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لوحده لسرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة اربع اشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت جراء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل / الازرق ليتم التحرك للمكان وتم انقاذ الاشخاص الاربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة .