الرئيسية | محليات حملة في الأردن على استخدام الهاتف اثناء القيادة

وطنا اليوم-عمان:تباشر الادارات المرورية في مديرية الامن العام تكثيف رقابتها على مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، فهي بحسب الدراسات المرورية أحد الأسباب الرئيسية المؤدية للحوادث المرورية.

وتتمثل خطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة بانشغال السائق عن مراقبة عناصر الطريق ويشتت انتباهه ويفقده الكثير من قدرته على التركيز اثناء القيادة .

وسيتم خلال الحملة تشديد الرقابة لضبط هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بالتوازي مع استمرار الجهود التوعوية والتحذيرية التي تبين مدى خطورة هذه المخالفة.

وتدعو مديرية الأمن العام السائقين إلى تجنب ارتكاب مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة لخطورتها على السائقين ومستخدمي الطريق، داعية الجميع للقيام بدورهم التوعوي المهم والفاعل لمساندة جهود مختلف رجال الأمن العام في نشر الثقافة المرورية الآمنة، والتوعية بالمخالفات الخطرة وعلى رأسها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة .

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