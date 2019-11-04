الرئيسية | محليات ضبط شخصين سلبا صيدلية وحاولا سلب محل تجاري في عمان

وطنا اليوم ـ عمان القت الاجهزة الأمنية القبض على شخصين سلبا صيدلية في منطقة المهاجرين وحاولا سلب محل تجاري في منطقة المقابلين اول امس.



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لادارة البحث الجنائي اول امس حول دخول شخصين مجهولين وملثمين لصيدلية في منطقة المهاجرين وبحوزتهما ادوات حادة وسلب مبلغ ٢٥٠ ديناراً تحت التهديد والفرار من المكان ، حيث بوشر التحقيق والبحث عنهما.



واضاف الناطق الاعلامي انه وبعد ذلك بفترة وجيزة ورد بلاغ آخر بمحاولة سلب محل تجاري اخر في منطقة المقابلين من قبل شخصين يحملان ذات المواصفات حيث وصلت للمكان احدى دوريات النجدة وبالتعاون مع المواطنين المتواجدين بالمكان جرى ضبط الشخصين والذي تبين انهما ذات الشخصين اللذين سلبا الصيدلية وجرى ضبط مركبة بحوزتهما وتبين وجود تلاعب بارقامها وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب القضيتين وما زال التحقيق جارياً .

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