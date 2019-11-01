الرئيسية | محليات المشاقبة يوعز بتقديم معونات طارئة للأسر المتضررة من السيول

وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور أوعز مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة اليوم السبت لمديرة الصندوق في الأغوار الشمالية بتقديم معونات طارئة للأسر التي تضررت منازلها في منطقة كريمة نتيجة السيول التي حدثت أمس، وذلك بناء على التقرير الفني لمديرة المنطقة وبعد زيارة الاسر المتضررة.



ولفت المشاقبة الى الخطط التي نفذها الصندوق مع مديريات الصندوق في الميدان لمواجهة فصل الشتاء، والاستعداد للظروف الجوية المتوقعة، مشددا على انه يتم رصد احتياجات الاسر في هذه الظروف والتعامل بمهنية وكفاءة للوقوف بجانب الاسر المحتاجة في الحالات الطارئة وتأمينها بكل ما تحتاجه، وأن يكون الصندوق اولى المؤسسات الحكومية في تقديم المساعدة للأسر التي تجبرها الظروف على اخلاء مسكنها، داعيا مدراء الفروع الى سرعة الاستجابة للظروف الجوية والوقوف مع الجهات الاخرى للتخفيف عن الأسر المتضررة والمحتاجة للدعم والمساعدة.



كما أوعز المشاقبة لجميع كوادر صندوق المعونة الوطنية في جميع أنحاء المملكة بالقيام بدورهم الوطني في جميع الأوقات وعدم الانتظار، مبينا ان هذا الدور هو من اولويات عمل الصندوق في مساندة ودعم الأسر والتخفيف عنها.

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