السيول تداهم منازل المواطنين في منطقة كريمه في الاغوار الشماليه

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

داهمت سيول غير مسبوقة منطقة الكسارة في منطقة كريمه في لواء الاغوار الشمالية ، وتسببت بارتفاع منسوب المياه ومداهمة بيوت ومنازل المواطنين في الحي والاحياء المجاوره / حي الكساره وحي الفقير وإغلاق طريق العام بمياه الامطار .

وجراء ذلك داهمت الامطار منازل العديد من المواطنين القاطنين في المنطقة واغرقت منازلهم واتلفت العديد العديد من الممتلكات .

يذكر ان من بين الذين داهمت منازلهم مياه الامطار عسكريين يعملون في القوات المسلحة الاردنية ، داهمت المياه منازلهم واتلفت ممتلكاتهم .

اذا يوجه هؤلاء العسكريين نداء فزعه الى رئيس هيئة الاركان الفريق الركن يوسف باشا الحنيطي لمساعدتهم في ما اصابهم .

كما يذكر أن هنالك استجابة مباشرة من عطوفة مدير صندوق المعونة الوطنية بصرف مساعدة مالية لبعض الاسر المتضررة من الفيضانات والسيول .