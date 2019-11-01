 وطنا نيوز -السيول تداهم منازل المواطنين في منطقة كريمه في الاغوار الشماليه
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السيول تداهم منازل المواطنين في منطقة كريمه في الاغوار الشماليه
التاريخ : 16-11-2019 11:24:50 المشاهدات: 1091

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

داهمت سيول غير مسبوقة منطقة الكسارة في منطقة كريمه في لواء الاغوار الشمالية ، وتسببت بارتفاع منسوب المياه ومداهمة بيوت ومنازل المواطنين في الحي والاحياء المجاوره / حي الكساره وحي الفقير وإغلاق طريق العام بمياه الامطار .

وجراء ذلك داهمت الامطار منازل العديد من المواطنين القاطنين في المنطقة واغرقت منازلهم واتلفت العديد العديد من الممتلكات .

يذكر ان من بين الذين داهمت منازلهم مياه الامطار عسكريين يعملون في القوات المسلحة الاردنية ، داهمت المياه منازلهم واتلفت ممتلكاتهم .

اذا يوجه هؤلاء العسكريين نداء فزعه الى رئيس هيئة الاركان الفريق الركن يوسف باشا الحنيطي لمساعدتهم في ما اصابهم .

كما يذكر أن هنالك استجابة مباشرة من عطوفة مدير صندوق المعونة الوطنية بصرف مساعدة مالية لبعض الاسر المتضررة من الفيضانات والسيول .


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