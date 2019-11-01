الرئيسية | محليات إنقاذ 42 شخص حاصرتهم مياه الأمطار بمركباتهم

وطنا اليوم ـ عمان صرح الناطق الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني المقدم إياد العمرو أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال حالة عدم الاستقرار الجوي الذي تشهدها المملكة مع العديد من حالات شفط المياه ومساعدة بعض المواطنين .



وقال المقدم إياد العمرو انه لغاية الساعة التاسعة من مساء امس ، تم التعامل مع (147) حالة شفط مياه من داخل المنازل، بالإضافة الى مساعدة وتأمين (42) شخص حاصرتهم مياه الأمطار بمركباتهم، ونقلهم إلى أماكن آمنة؛ نتيجة جنوح مركباتهم عن الطريق أو عدم القدرة على الاستمرار في المسير، وأغلبها كانت في محافظات الشمال .



ودعا المقدم العمرو إلى ضرورة الإلتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني والأجهزة المختصة خلال هذا المنخفض وضرورة الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول حفاظاً على سلامة المواطنين، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد ( 911) في جميع أنحاء المملكة إذا دعت الحاجة لذلك.

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