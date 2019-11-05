الرئيسية | محليات تركيا تعيد داعشي من أصول اردنية الى امريكا

وطنا اليوم ـ عمان اعيد أميركي يشتبه بأنه داعشي علق لأيام على الحدود بين تركيا واليونان، إلى الولايات المتحدة الجمعة 15 تشرين الثاني 2019، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي.



ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير سليمان صويلو قوله إن "الأميركي على الحدود المشتركة مع اليونان تم ترحيله من اسطنبول بالطائرة إلى الولايات المتحدة".



والرجل الذي عرف عنه باسم م .ب.، وهو أميركي من أصل أردني، ألقي القبض عليه في سوريا للاشتباه بعلاقته بتنظيم داعش، وفق وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.



وتقول السلطات التركية إن الولايات المتحدة رفضت في البدء استقباله، وإنه اختار ترحيله إلى اليونان التي رفضت السماح له بالدخول الاثنين 11 تشرين الثاني 2019.



وعلق في منطقة بين حدودي الدولتين غير تابعة لأي جهة، قرب محافظة أدرنة بشمال شرق تركيا، فيما قدم حرس الحدود الأتراك له الطعام وسمح له بالنوم في سيارة ليلا، وفق الأناضول.



وحصل اختراق على ما يبدو الخميس 14 تشرين الثاني 2019 مع إعلان تركيا إن الولايات المتحدة "تعهدت باستعادته".

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