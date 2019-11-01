الرئيسية | محليات في أول شتوة .. الأمطار تغرق شوارع في البقعة والزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أظهرت لقطات تداولها ناشطون عبر مواثقع التواصل الاجتماعي، للأمطار الغزيرة التي تساقطت في مخيم البقعة شمالي العاصمة عمان.

وداهمت الامطار الغزيرة عددا من المتازل في البقعة، بينما غرقت الشوارع بالمياه وسط هطول غزير للامطار.

وقال سكان إن قنوات تصريف المياه لا تعمل، مما تسبب في إحداث الإغلاقات مع أول أمطار الموسم.

ودعا السكان الجهات المعنية إلى معالجة الخلل وإعادة صيانة قنوات التصريف، لتلافي أي مخاطر خلال المنخفضات القادمة.

الى ذلك اكدت غرفة العمليات في امانة عمان الكبرى بان جميع الطرق في العاصمة عمان سالكة وانه لا توجد اي اغلاقات نتيجة للمنخفض الجوي السائد وتساقط الامطار الغزير.

وبحسب الناطق الاعلامي لامانة عمان ناصر الرحامنة فإن كوادر الامانة تعاملت مع بعض تجمعات المياه وقامت بالسيطرة عليها، مشيرا الى ان ما يتم تداوله لبعض الفيديوهات هي لسنوات سابقة وان الموسم الحالي لم يشهد اي فيضانات اواغلاقات للطرق. الى ذلك ادى تساقط الامطار مساء اليوم الجمعة الى غرق الشارع الرئيسي في مدينة الشرق.

وتعطلت عدد من المركبات بسبب غرقها بمياة الامطار داخل الشارع.

وتعاني مدينة الشرق في محافظة الزرقاء من تدني الخدمات فيها كونها مدينة كبيرة لا تتبع لاي بلدية داخل المحافظة.

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