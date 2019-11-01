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في أول شتوة .. الأمطار تغرق شوارع في البقعة والزرقاء
وطنا اليوم-عمان:أظهرت لقطات تداولها ناشطون عبر مواثقع التواصل الاجتماعي، للأمطار الغزيرة التي تساقطت في مخيم البقعة شمالي العاصمة عمان.
الى ذلك ادى تساقط الامطار مساء اليوم الجمعة الى غرق الشارع الرئيسي في مدينة الشرق.
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