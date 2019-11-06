الرئيسية | محليات الارصاد تحذر الأردنيين والأمانة تنفي غرق الشوارع

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر يوم السبت.

كما حذرت في تقرير لها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت من خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد وخطر احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

واشارت الى ان المملكة ستبقى السبت تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل بإذن الله زخات من المطر على فترات في مناطق مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول مساءً إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وتتساقط حبات من البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

واكدت غرفة العمليات في امانة عمان الكبرى بان جميع الطرق في العاصمة عمان سالكة وانه لا توجد اي اغلاقات نتيجة للمنخفض الجوي السائد وتساقط الامطار الغزير.

وبحسب الناطق الاعلامي لامانة عمان ناصر الرحامنة فإن كوادر الامانة تعاملت مع بعض تجمعات المياه وقامت بالسيطرة عليها، مشيرا الى ان ما يتم تداوله لبعض الفيديوهات هي لسنوات سابقة وان الموسم الحالي لم يشهد اي فيضانات اواغلاقات للطرق.

واهاب الرحامنة بالمواطنين الإبتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، داعيا المواطنين وفي حال وجود اي ملاحظة الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 او خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الفرعية الـ 22.

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