الرئيسية | محليات بأول شتوة .. شوارع في العاصمة تغرق بدقائق معدودة

وطنا اليوم-عمان:هطول مطري متوقع منذ أسبوع، استمرّ نحو 20 دقيقة، كان كفيلا بكشف زيف التصريحات الاعلامية الصادرة عن أمانة عمان الكبرى بخصوص الجاهزية لاستقبال فصل الشتاء، فقد غرقت عدة مناطق في العاصمة، خاصة مناطق غرب وشمال عمان.

الواقع أن ما جرى مساء الجمعة من غرق لعدة شوارع في مناطق الدوار السابع والدوار الثامن وبيادر وادي السير وأجزاء من طريق المطار فتح باب التساؤلات حول ما نحن مقبلون عليه في فصل الشتاء، خاصة بعد حوادث التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية وتسببت بخسائر في الأرواح بالاضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة للتجار والمواطنين..

اليوم، ارتفع منسوب المياه في عدة شوارع نتيجة سوء تصريف المياه، بل وانفجرت نوافير المياه من المناهل التي يُؤمّل أن تُصرّف الأمطار، لتعيق حركة السير وتهدد بكارثة لو استمرّ الهطول دقائق أكثر.

اللافت، أن الأمانة سارعت بعد غرق الشوارع لاعلان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض المُعلن عنه منذ عدة أيام! وكأن كوادر الأمانة ستقوم خلال الحالة الجوية السائدة بفتح المناهل وتصريف المياه وازالة مخلّفات المشاريع الانشائية.

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