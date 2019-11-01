أمطار غزيرة في الرصيفة والأغوار الشمالية واربد

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وطنا اليوم-عمان:شهدت لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء تساقطا غزيرا للأمطار، عصر الجمعة.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة مع سيول في الزرقاء والرصيفة وعمان بالإضافة إلى المناطق الشرقية.

كما شهدت الأغوار الشمالية تكاثر للسحب الركامية وهطول الأمطار.

وفي منطقة النعيمة بمحافظة اربد، بدأ تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتكاثر السحب الركامية، حيث بدأ على إثرها هطول الأمطار.

وبحسب طقس العرب يتوقع أن يزداد تأثر المملكة يومي الجمعة والسبت بأحوال جوية غير مستقرة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح مقارنة بالأيام الماضية، كما وترتفع فرص الأمطار الرعدية في أجزاء مُختلفة مع احتمال تشكل السيول في بعض المناطق.

وفي التفاصيل، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح مقارنة بالأيام الماضية لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويزداد تأثُر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، حيثُ يُتوقع هُطول زخات أمطار رعدية -إن شاء الله - فوق أجزاء متفرقة من المملكة خلال فترة ما بعد الظُهر والمساء ، تكون غزيرة ومترافقة بالبرد في بعض النطاقات الجغرافية، وتعمل على تشكل السيول في بعض المناطق بما في ذلك مناطق الأغوار الشمالية والوسطى وربما البحر الميت.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

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