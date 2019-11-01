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وزير الاوقاف يعلن شمول جميع الأئمة بإكرامية الخطابة
وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة شمول جميع الأئمة الخطباء بإكرامية الخطابة ومساواتهم بالخطباء من خارج الوزارة، والانتظام بصرفها لهم شهريا دون انقطاع اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وثمن الخلايلة الدور الذي يقوم به حملة الرسالة وورثة الأنبياء من خلال العمل العظيم الذي يقوم به الأئمة والوعاظ والواعظات في بث معاني الإسلام والقيم الفضيلة والأخلاق الكريمة بين الناس بما يعزز مكانة المجتمع ويرسخ قواعده، وهذا مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الجهد العظيم الذي يقوم به المؤذنين الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب"اطول الناس اعناقا يوم القيامة".
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