وزير الاوقاف يعلن شمول جميع الأئمة بإكرامية الخطابة

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة شمول جميع الأئمة الخطباء بإكرامية الخطابة ومساواتهم بالخطباء من خارج الوزارة، والانتظام بصرفها لهم شهريا دون انقطاع اعتبارا من مطلع العام المقبل.

كما أعلن خلال لقائه امس عددا من الأئمة والخطباء والواعظات التابعين لمديرية أوقاف محافظة العقبة عن إعداد برامج تدريب وتطوير للأئمة والواعظات والمؤذنين بما يخدم رسالتهم وبيئة العمل التي يعملون فيها، اضافة إلى شمول دور القرآن الكريم، والمراكز الثقافية الإسلامية النسائية بالمبادرات التي تطلقها الوزارة سيما مبادرة "ختمة القرآن الكريم" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في وقت سابق.

وأعلن الوزير عن توجه الوزارة لإعداد دراسة شاملة لإنشاء صندوق مالي خاص بجميع العاملين بالوزارة بمختلف مسمياتهم بما فيهم المؤذنين لتحسين أوضاعهم المالية يكون جزء منه لصالح تعليم أبناء العاملين بالوزارة.

وثمن الخلايلة الدور الذي يقوم به حملة الرسالة وورثة الأنبياء من خلال العمل العظيم الذي يقوم به الأئمة والوعاظ والواعظات في بث معاني الإسلام والقيم الفضيلة والأخلاق الكريمة بين الناس بما يعزز مكانة المجتمع ويرسخ قواعده، وهذا مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الجهد العظيم الذي يقوم به المؤذنين الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب"اطول الناس اعناقا يوم القيامة".

وأكد مكانة الائمة والخطباء والواعظات والمؤذنين في المجتمع الأردني منوها إلى أن مجتمعنا ينظر إليهم نظرة احترام وتقدير وقدوة في السلوك الديني والاجتماعي لما يتمتعون به من غزارة في العلم وأسلوب حضاري في الدعوة والإرشاد.

واستمع الوزير إلى العديد من المدخلات التي قدمها الحضور والمتعلقة بتدريبهم وتطويرهم بما يخدم رسالتهم ويعزز مهاراتهم في التواصل مع المجتمع.