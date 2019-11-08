شاهدوا : ٢ مليون دينار ثمن زلة لسان على قبيلة أردنية

وطنا اليوم-عمان:في سابقة تاريخية تؤكد سماحة وكرم وطيبة وسمو اخلاق العشائر الاردنية وتمسكها بالعادات العربيه الاصيلة ، استقبل شيوخ ووجوه عشائر العجارمة في مضاربهم بمنطقة ناعور بعمان – الاربعاء – جاهة كريمة ضخمه ضمت ممثلين عن شيوخ ووجهاء المملكة يتقدمهم شيوخ عشائر الفايز من بني صخر والحويان والبدادوة .

وتاتي هذه الجاهة الكريمة اثر تعرض قبيلة العجارمة للإساءة من خارج القبيلة ومن سكان اللواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الشيخ طراد الفايز

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وتحدث الشيخ طراد الفايزباسم قبائل المملكة معربا عن فخرة واعتزازة بقبيله العجارمة مبينا استعداد الجاهة لتلبية كافة مطالب العجارمة

الشيخ يوسف الشهوان

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ورد عليه الشيخ يوسف الشهوان رئيس مجلس عشائر العجارمة مؤكدا على عمق العلاقات الطيبة التي تربط ابناء الوطن الواحد من مختلف الأصول والمنابت

واعلن طلبات القبيلة أمام الجاهة وكان من ضمنها توقيع شيك بمبلغ مليوني دينار عن زلة لسان بواقع مليون دينارعن كل منهما ،حسب الاعراف العشائريه التاريخية ، اضافة الى اعتذار في 3 صحف يومية ، وعدم مشاركة المسيئين في مناسبات قبيلة العجارمه .

الشيخ ايمن البدادوة

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وقام الشيخ ايمن البدادوة بكتابة شيك بمليوني دينار لقبيلة العجارمة بمبادرة كريمة منه ، سجلها له شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر الاردنية ، كونه قام بهذه الخطوة المباركة ، لتحقيق غاية الجاهة الكريمة باصلاح ذات البين ، واستجابة لشروط قبيلة العجارمة الابية .

الصفح وتمزيق الشيك

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وبعد كتابة وتوقيع الشيك من قبل الشيخ البدادوة قام الشيخ يوسف الشهوان رئيس مجلس عشائر الشهوان بعد المشورة مع وجهاء العجارمة بالاعلان الصفح والمسامحة عن المسيئن و عن المطالبة المالية البالغه مليوني دينار .

،و قال الشهوان "حقنا وصلنا اذان كرامة عشائر العجارمة لاتعادلها كنوز الارض "وقام بتمزيق الشيك اكراما لله ورسوله والملك والجاهة الكريمة

وقد كفل الشيخ طراد المسلط والشيخ عبد الكريم الحويان الأطراف التي اساءت من جانب والشيخ عبدالرحمن العدوان كفيلا عن العجارمة وعلى ذلك تم الاتفاق وأمام الجميع والله خير الشاهدين

و قدمت الجاهه عظيم شكرها وتقديرها لقبيلة العجارمة على كرمهم الأصيل داعين جميع قبائل المملكة ان يحذوا حذو هذه القبيلة الطيبة بالصفح والمسامحة.







