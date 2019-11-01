الرئيسية | محليات برد بحجم التفاح في الرويشد

وطنا اليوم-عمان:قال مواطنون في الرويشد ، ان البرد الذي تساقط على المنطقة مساء الخميس كان بحجم حبة التفاح.

وشهدت المنطقة تساقطا كثيفا للبرد والامطار ، تسبب بمحاصرة 10 اشخاص في مركبتين ، وسيول داهمت المنازل وبيوت الشعر.

مدير العمليات في موقع طقس العرب اسامة الطريفي قال: ان المنطقة الشرقية من المملكة تعرضت الخميس لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، حيث هطلت زخات رعدية غزيرة جدا، شملت تساقط البرد.

وبين الطريفي ان نظام رصد البروق الخاص بطقس العرب أوضح وجود عواصف رعدية قوية جدا في تلك المنطقة مساء الخميس.

وعن إمكانية ان يكون حجم حبة البرد بحجم حبة التفاح قال الطريفي ان ذلك ممكن عليما ، وان حدث في عديد المناطق في العالم.

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