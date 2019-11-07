 وطنا نيوز -الصفدي يشدد على استمرار التنسيق بين الأردن والسعودية
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الصفدي يشدد على استمرار التنسيق بين الأردن والسعودية
التاريخ : 15-11-2019 10:06:33 المشاهدات: 1187

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمس المضي في العمل على تطوير العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. 

واستعرض الوزيران خلال لقائهما على هامش اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الذي انعقد في واشنطن التطورات الإقليمية في سياق التنسيق والتشاور المستمرين. 

وشدد الصفدي والأمير فيصل على استمرار تنسيق المواقف إزاء التحديات الإقليمية وسبل تجاوزها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح البلدين الشقيقين والمصالح والقضايا العربية.


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