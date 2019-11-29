الاشغال تعلن عن تحويلات جديدة بين عمان والزرقاء

وطنا اليوم-عمان:اعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، عن إجراء تحويلات للسير، ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء / الحزمة الثالثة، للمنطقة الواقعة على تقاطع أوتوستراد عمان – الزرقاء مع طريق الحزام (جسر الحزام – البيبسي)، للمرحلة الأولى التي ستبدأ صباح يوم الاثنين 18 تشرين الثاني المقبل. وقررت الوزارة بحسب بيان اليوم الخميس، اغلاق حركة السير على جسر الحزام مع اغلاق جميع الرمبات واللوبات الموصلة اليه، حيث يبقى السير بالاتجاهين تحت جسر الحزام كما هو على مساره في هذه المرحلة.

كما قررت تحويل السير الى الإشارة الضوئية الواقعة على التقاطع مقابل كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنيك)، بإبقاء السير الرئيسي عمان – الزرقاء و بالاتجاهين من خلال الإشارة الضوئية الجديدة، وتحويل السير القادم من الزرقاء الى الحزام باتجاه الإشارة الضوئية الجديدة ثم يسارا باتجاه طريق الحزام، وتحويل السير القادم من الحزام الى عمان باتجاه الإشارة الضوئية الجديدة ثم يسارا باتجاه عمان.

ويتوجب على المركبات القادمة من الحزام الى الزرقاء إستخدم اليمين الحر المجاور للإشارة الضوئية، وينصح باستخدام تحويلة ماركا من خلال الإشارة الضوئية المجاورة لمركز التدريب المهني للمتجهين من الحزام الى عمان او ماركا.

واشارت الوزارة الى انه تم تأمين عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق، كما دعت المواطنين الالتزام بإرشادات إدارة السير والاشارات الارشادية التحذيرية في الموقع.

ونصحت الوزارة باستخدام الطرق البديلة مثل طريق الزرقاء – بيرين شفا بدران، والتي تم تأهيلها لاستقبال حركة المرور ،وطريق ياجوز – صويلح وطريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا وطريق ممر عمان التنموي وتجنب مناطق تحويل السير ما أمكن.

وفي المرحلة الثانية التي ستبدأ صباح يوم السبت 23 تشرين الثاني المقبل قررت الوزارة اغلاق السير بالاتجاهين تحت جسر الحزام وتحويله بالاتجاهين الى التحويلة الجديدة الواقعة جوار جسر الحزام (جهة إسكان الأمير هاشم / شمال الأوتوستراد) وحسب الإشارات الارشادية والتحذيرية في الموقع. واضافت انه تم تأمين عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق داعية الالتزام بإرشادات إدارة السير والاشارات الارشادية التحذيرية في الموقع.

كمان نصحت الوزارة باستخدام الطرق البديلة مثل تحويلة ماركا الجديدة وطريق الزرقاء – بيرين شفا بدران (والتي تم تأهيلها لاستقبال حركة المرور) وطريق ياجوز – صويلح وطريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا وطريق ممر عمان التنموي وتجنب مناطق تحول السير ما أمكن.